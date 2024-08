Mehr als 800 Wohnungen können aus der 777 Kilowatt Dachanlage mit Solarstrom versorgt werden. Insgesamt will das Wohnungsunternehmen in diesem Jahr Photovoltaik-Anlagen mit 20 Megawatt installieren. Im Berliner Stadtteil Marzahn hat das Wohnungsunternehmen Vonovia eine Photovoltaik-Dachanlage mit einer Gesamtleistung von 777 Kilowatt installiert. Insgesamt 1,3 Millionen Euro betrug die Investitionssumme, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Insgesamt seien 2100 Solarmodule auf den Dächern um den Blumberger Damm montiert worden. "2023 haben wir berlinweit schon etwa eine Photovoltaik-Anlagenleistung ...

