Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, sagte am Freitag vor dem japanischen Parlament, dass er "nicht an den Verkauf langfristiger JGBs als Instrument zur Anpassung der Zinssätze denkt". Weitere Zitate Die Verringerung der JGB-Käufe würde nur 7-8% der Bilanz ausmachen, keine große Reduzierung. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit ...

