AUD/USD zieht am Freitag inmitten einer leichten USD-Schwäche einige Käufer an - Die divergierenden Aussichten der Fed und der RBA bieten zusätzliche Unterstützung für den Major. - Die Bullen warten nun auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, bevor sie neue Wetten abschließen - Das Paar AUD/USD gewinnt am Freitag wieder an Zugkraft und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...