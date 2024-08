DJ Porsche SE verlängert Vorstandsmandat von Meschke bis Ende Juni 2030

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Automobil Holding SE hat ihren Vorstand für das Beteiligungsmanagement, Lutz Meschke, für fünf weitere Jahre an sich gebunden. Der Aufsichtsrat verlängerte seine Bestellung bis zum 30. Juni 2030, wie die Holding der Familien Porsche und Piech mitteilte. Meschke ist seit Juli 2020 im Vorstand der Porsche SE. In dieser Zeit habe er die Weiterentwicklung der Investitionsstrategie maßgeblich vorangetrieben und die Beteiligungsaktivitäten gezielt ausgebaut. Zuletzt hatte sich die Porsche SE im Rahmen eines Co-Investments mit der Beteiligungsgesellschaft EQT an der Flixbus-Muttergesellschaft Flix SE beteiligt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche kündigte an, dass die Holding ihre Investitionsaktivitäten künftig noch weiter ausbauen werde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2024 08:12 ET (12:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.