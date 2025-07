Der DAX hat am Mittwoch den fünften Tag in Folge mit Verlusten abgeschlossen. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 24.009,38 Zählern. Der Start in den Donnerstag dürfte aber weitaus freundlicher verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,7 Prozent höher auf 24.189 Punkte.Dass US-Präsident Donald Trump den Vorsitzenden der US-Notenbank Fed Jerome Powell nicht vorzeitig entlassen will, wurde an den Märkten positiv aufgenommen. "Nein, wir haben nichts ...

