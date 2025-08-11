Im Q3 hat Siemens solide Zahlen abgeliefert - und glänzt besonders mit einem Rekord-Auftragseingang. Die starken Bestellungen aus dem Bahngeschäft befeuern die Zuversicht für die kommenden Jahre. Der Industrieriese Siemens hat am Donnerstag (7.8.) robuste Q3-Zahlen (per 30.6.) präsentiert. Der Umsatz legte auf vergleichbarer Basis um 5% auf 19,4 Mrd. Euro zu, der Nettogewinn ebenfalls um 5% auf 2,2 Mrd. Euro. Besonders beeindruckend: Der Auftragseingang schnellte um 28% auf 24,7 Mrd. Euro nach oben - ein starkes Signal für die Zukunft. Mobility als Wachstumsmotor Die Sparte Mobility (16% des Umsatzes) wuchs um 19% gegenüber Vorjahr. Bereits im Frühjahr zeichnete sich für uns ab, dass die Wachstumsimpulse vor allem aus dem Schienenfahrzeug- und dem Kundenservicegeschäft kommen. Der Auftragseingang verdreifachte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
