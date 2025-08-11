Der DAX hat sich in der vergangenen Woche stark präsentiert. Auf Wochensicht verzeichnete er ein Plus von gut drei Prozent. Ins Wochenende verabschiedete er sich am Freitag bei 24.162,86 Zählern. Und auch der Start in die neue Woche sieht positiv aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 24.250 Punkte.In der neuen Woche stehen einige wichtige Termine an. Am Dienstag werden US-Inflationsdaten erwartet, am Freitag ist das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
