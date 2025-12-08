Noch ist die Konsolidierung in der Rüstungsbranche am Aktienmarkt nicht vorbei. Doch die Auftragsbücher und Wachstumsraten bei Rheinmetall und Co sind nach wie vor beeindruckend. Die zunehmende Bedeutung des Sektors zeigt sich auch daran, dass der Blue Chip offenbar im größeren Stil mit dem Industrieriesen Siemens kooperiert.Rheinmetall bestätigte der Welt am Sonntag, dass Siemens bei den Werken in Weeze und Neuss in Nordrhein-Westfalen "zur Automatisierung verschiedener Fertigungsanlagen beigetragen" ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.