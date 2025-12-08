Noch ist die Konsolidierung in der Rüstungsbranche am Aktienmarkt nicht vorbei. Doch die Auftragsbücher und Wachstumsraten bei Rheinmetall und Co sind nach wie vor beeindruckend. Die zunehmende Bedeutung des Sektors zeigt sich auch daran, dass der Blue Chip offenbar im größeren Stil mit dem Industrieriesen Siemens kooperiert.Rheinmetall bestätigte der Welt am Sonntag, dass Siemens bei den Werken in Weeze und Neuss in Nordrhein-Westfalen "zur Automatisierung verschiedener Fertigungsanlagen beigetragen" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
