© Foto: Markus Schreiber - APRheinmetall profitiert zu Wochenbeginn gleich doppelt: neuer Munitionsauftrag und Hightech-Unterstützung von Siemens. Die wachsende Verzahnung zwischen Industrie und Rüstung sorgt für frischen Rückenwind.Rheinmetall stärkt seine industrielle Basis weiter - und arbeitet dabei enger mit Siemens zusammen. Wie der Konzern gegenüber der Welt am Sonntag bestätigte, hat Siemens in den Werken Weeze und Neuss "zur Automatisierung verschiedener Fertigungsanlagen beigetragen". In Weeze fertigt Rheinmetall Rumpfteile für den F-35-Kampfjet. Siemens selbst wollte sich zu der Zusammenarbeit nicht äußern, teilte der Zeitung jedoch mit, ein "langfristiger Technologie-Partner der Luft-, Raumfahrt- und …Den vollständigen Artikel lesen
