Rheinmetall profitiert zu Wochenbeginn gleich doppelt: neuer Munitionsauftrag und Hightech-Unterstützung von Siemens. Die wachsende Verzahnung zwischen Industrie und Rüstung sorgt für frischen Rückenwind.Rheinmetall stärkt seine industrielle Basis weiter - und arbeitet dabei enger mit Siemens zusammen. Wie der Konzern gegenüber der Welt am Sonntag bestätigte, hat Siemens in den Werken Weeze und Neuss "zur Automatisierung verschiedener Fertigungsanlagen beigetragen". In Weeze fertigt Rheinmetall Rumpfteile für den F-35-Kampfjet. Siemens selbst wollte sich zu der Zusammenarbeit nicht äußern, teilte der Zeitung jedoch mit, ein "langfristiger Technologie-Partner der Luft-, Raumfahrt- und …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.