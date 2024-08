Europäische kleine und mittlere Unternehmen decken aktuell 90 Prozent der heimischen Nachfrage für Solarthermie. Damit das so bleibt, muss die EU-Politik die Bedürfnisse der KMU im Blick haben, fordert der Verband Solar Heat Europe im Gespräch mit dem Solarserver. In der Solarthermie ist die Branche in Europa so breit aufgestellt, dass sie aktuell 90 Prozent der Nachfrage aus der EU decken kann. Darauf hat Valérie Séjourné in einem Gespräch mit dem Solarserver hingewiesen. Valérie Séjourné leitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...