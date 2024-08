Der Palladiumpreis notiert aktuell bei 935 US-Dollar und verzeichnet damit in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 1,8 %. Über die Woche zeigt der Edelmetallmarkt ein Minus von 1,1 %. Diese Entwicklungen spiegeln die industrielle Abhängigkeit des Metalls wider, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Im Gegensatz zu Gold, das neue Höchststände erreicht, bleibt Palladium zurück. In der folgenden Analyse betrachten wir die Gründe und Perspektiven dieses Preistrends näher.Anzeige:Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass ...

