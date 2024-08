Kursentwicklung und Finanzprognosen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte sich aktuell im XETRA-Handel stabilisieren und verzeichnete bis 11:40 Uhr einen Anstieg um 0,9 Prozent auf 5,87 EUR. Der Tageshöchststand lag bei 5,93 EUR. Seit Eröffnung bei 5,86 EUR wurden bislang 56.564 Aktie gehandelt. Am 18. April 2024 erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR, was einem potenziellen Anstieg von rund 36 Prozent entspricht. Das 52-Wochen-Tief wurde am 27. Oktober 2023 bei 4,88 EUR erreicht, etwa 17 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau.

Finanzzahlen und Analystenschätzungen

In der letzten vierteljährlichen Bilanz, die am 08. August 2024 veröffentlicht wurde, vermeldete ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn je Aktie von 0,06 EUR, im Vergleich zu -0,24 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 4,49 Prozent auf 907 Mio. EUR im Vergleich zu 868 Mio. [...]

