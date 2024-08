© Foto: DALL*E



In der letzten Augustwoche erwarten Anleger den Gewinnbericht von Nvidia. Für viele ist dieser spannender als die Kommentare von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Zinspolitik."Mach Platz, Fed, es geht nur um die Ergebnisse von Nvidia am 28. August", so Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group. Nvidia steht unter immensem Druck, ein starkes Quartalsergebnis zu präsentieren und positive Zukunftsaussichten zu liefern. Denn die hohen Bewertungen der Tech-Aktien könnten so gestützt werden. Der Roundhill Magnificent Seven Fund, der Unternehmen wie Nvidia, Apple und Microsoft umfasst, wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 gehandelt und somit deutlich höher …