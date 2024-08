Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Samstag, dem Tag der Unabhängigkeit der Ukraine, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.



Die beiden hätten sich über die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. "Der Bundeskanzler bekräftigte die anhaltende und unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine angesichts der unverändert anhaltenden Aggression Russlands", hieß es.



Der ukrainische Präsident Selenskyj soll der Bundesregierung "für die kontinuierliche militärische Unterstützung, insbesondere bei der Luftverteidigung" gedankt haben.



Beide seien sich über die Bedeutung des Schweizer Gipfelprozesses einig gewesen und hätten dessen Fortsetzung erörtert. Dabei komme der Einbeziehung des "Globalen Südens" eine besondere Bedeutung zu. "Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident vereinbarten, weiter eng in Kontakt zu bleiben", sagte der Regierungssprecher.

