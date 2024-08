Saarbrücken - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 12, 24, 26, 29, 47, die Superzahl ist die 8.



Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 6196474. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 410251 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.



Bei der Ziehung gab es ein technisches Problem, eine Kugel fiel nicht richtig aus der Trommel und musste nachgezogen werden.



Im Jackpot liegen in dieser Woche 24 Millionen Euro.

