Köln - Am 3. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln am Samstagabend gegen Eintracht Braunschweig mit 5:0 gewonnen.



Timo Hübers eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Dejan Ljubicic setzte in der 34. Minute nach. Danach passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel, bevor es dann in der zweiten Halbzeit weiterging: Tim Lemperle traf in der 58. Minute, Dejan Ljubicic traf drei Minuten erneut (61. Minute) und Luca Waldschmidt setzte kurz vor Ende noch einen drauf (88. Minute).



In der Tabelle klettert Köln mit seinem ersten Sieg nun immerhin auf Platz sechs der Tabelle, Braunschweig bleibt mit drei Niederlagen in drei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

© 2024 dts Nachrichtenagentur