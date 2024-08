Nvidia katapultierte sich in dieser Woche regelrecht aus dem Sattel. So kletterten die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 3,84 Prozent. Für den Titel ging es an drei der fünf Tage nach oben Dabei vollzog Nvidia am Freitag mit dem Tagesplus von 4,55 Prozent einen echten Höhenflug. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter ...

