DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktienrückkäufe als Anlagechance: Apple, TerrAscend, Siemens

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/25.08.2024/11:30) - Aktienrückkaufprogramme stellen für börsennotierte Unternehmen eine beliebte Methode dar, um für ihre Anteilseigner einen Mehrwert zu schaffen. Durch den Kauf eigener Aktien verringert ein Unternehmen die Anzahl der ausstehenden Aktien. Dadurch erhöht sich - unter ansonsten gleichen Bedingungen - der Gewinn je Aktie. Ein höherer Gewinn je Aktie führt wiederum zu einem sinkenden Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aktie wird also günstiger und damit für Investoren attraktiver. Aus diesem Grund sind Unternehmen, die Aktienrückkäufe ankündigen bzw. tätigen, bei Anlegern in der Regel sehr beliebt.

Apple mit Rekordprogramm

Einen Paukenschlag stellte im zurückliegenden Mai die Ankündigung von Apple (ISIN: US0378331005) dar, eigene Aktien im Wert von 110 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Nach Angaben des Analysehauses Birinyi Associates handelt es sich hierbei um die "größte Einzelankündigung eines Aktienrückkauprogramms in der Börsengeschichte". Insgesamt hat Apple seit Beginn der Aktienrückkäufe im Jahr 2012 mehr als 800 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe ausgegeben. "Wachstumsaktien müssen zeigen, dass sie immer noch in einem Tempo wachsen, das ihre Aktionäre zufrieden stellt. Sobald sich das Wachstum verlangsamt, und Apple ist ein Paradebeispiel dafür, können Rückkäufe oder Dividenden die Anleger davon überzeugen, ihnen die Treue zu halten", wird Danni Hewson, Leiter der Finanzanalyse bei AJ Bell, von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Seit der Ankündigung des Rekordprogramms am 3. Mai 2024 hat die Aktie des iPhone-Herstellers um mehr als 25 Prozent hinzugewonnen (Stand: 22. August 2024).

TerrAscend: Steigerung des Aktionärswertes

TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Cannabis-Produkten für den medizinischen und privaten Gebrauch. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen sein erstes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Demnach ist TerrAscend berechtigt, bis zu 10.000.000 eigene Aktien zurückzukaufen, was rund 5 Prozent des öffentlichen Streubesitzes der insgesamt ausstehenden Aktien entspricht. Der Zeitraum für den Aktienrückkauf startet am 22. August 2024 und endet spätestens am 21. August 2025. Sollte das Management entscheiden, dass es eine bessere Verwendung für seine Barreserven hat, ist es nicht verpflichtet, weiterhin Aktien zu kaufen, und Aktienkäufe können jederzeit nach Ermessen von TerrAscend ausgesetzt oder beendet werden. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass das Unternehmen nicht erwartet, Schulden zur Finanzierung des Aktienrückkaufprogramms aufzunehmen

"Unser erstes Aktienrückkaufprogramm zeigt unser Vertrauen in die Zukunft von TerrAscend und unser Engagement zur Steigerung des Aktionärswertes. Wir sind zuversichtlich in die Stärke unseres Geschäfts, unsere Wachstumsaussichten, operative Exzellenz und starken Cashflow. Wir glauben, dass unsere Aktie einen überzeugenden Wert darstellt, und werden bei unseren Aktienrückkäufen opportunistisch vorgehen", kommentierte Jason Wild, Executive Chairman bei TerrAscend, die Rückkaufankündigung. Gegründet wurde TerrAscend im Jahr 2017. Seither hat das Unternehmen kontinuierlich seine Marktstellung in den USA ausgebaut und ist mittlerweile in fünf kaufkraftstarken US-Bundesstaaten aktiv. Im zweiten Quartal 2024 hat TerrAscend den Umsatz und das EBITDA im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich gesteigert und nunmehr das achte Quartal infolge einen positiven freien Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt.

Siemens: Rückkäufe bis zu sechs Milliarden Euro bis 2029

Unter den deutschen DAX-Konzernen ist Siemens - was Aktienrückkäufe betrifft - hervorzuheben. Das jüngste Programm wurde am 12. Februar 2024 gestartet. Demnach kann Siemens bis Ende Januar 2029 eigene Aktien im Wert von sechs Milliarden Euro zurückkaufen - maximal aber 80 Millionen Stück. Das vorherige Rückkaufprogramm war Ende Januar 2024 ausgelaufen. Dabei hatte Siemens 24,7 Millionen Aktien erworben. Das entsprach 3,09 Prozent des Grundkapitals. Der Münchener Konzern sieht in Aktienrückkäufen einen wichtigen Baustein zur Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg. Operativ läuft es für Siemens (ISIN: DE0007236101) derzeit gut. Im dritten Geschäftsquartal (April bis Juni 2024) legte der Umsatz um fünf Prozent auf 18,9 Milliarden Euro zu. Der Nachsteuergewinn erhöhte sich um 48 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Die Analysten der DZ bestätigten nach Veröffentlichung der Zahlen ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Den fairen Wert gaben sie mit 203 Euro an.

Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF

Der Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF (ISIN: LU1681048127) bildet die Entwicklung des S&P 500 Buyback Strategy Index ab. Der Index enthält die jeweils 100 Unternehmen des S&P 500 Index mit der höchsten Rückkaufquote in den letzten 12 Monaten. Zu den größten Komponenten im Index zählen aktuell Apple, Amazon, Nvidia und Broadcom.

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

