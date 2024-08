Wolfsburg - Am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München beim VfL Wolfsburg mit 3:2 gewonnen.



Der Rekordmeister dominierte dabei den ersten Durchgang und ging folgerichtig nach rund 20 Minuten in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination über die rechte offensive Seite musste Jamal Musiala den Ball nur noch einschieben.



Nach der Pause erwischten die Niedersachsen einen optimalen Start in die zweite Halbzeit. Bayern-Neuzugang Sacha Boey foulte Tiago Tomas im Strafraum, Lovro Majer verwandelte souverän. Der Kroate setzte in der 55. Minute noch einen drauf und schoss die Wölfe in Führung. Zehn Minuten später fanden die Münchener zurück in die Partie. Ein Eigentor von Jakub Kaminski brachte den Ausgleich.



Die Partie blieb nun weiter rasant mit guten Chancen auf beiden Seiten. In der 82. Minute besorgte Serge Gnabry die erneute FCB-Führung. In den letzten Minuten drängten die Hausherren auf das dritte Tor, blieben aber glücklos.



Der FC Bayern beschließt am kommenden Sonntag den 2. Spieltag mit seinem Heimauftakt gegen den SC Freiburg. Bereits am Samstag muss der VfL bei Liganeuling Holstein Kiel ran.

