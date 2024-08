Solingen - Der festgenommene mutmaßliche Attentäter von Solingen kooperiert nach den Worten von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mit den Behörden. "Den Eindruck habe ich", sagte Reul am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga".



Im Übrigen sei die Beweislage auch "relativ klar", so Reul weiter. Der NRW-Innenminister insinuierte, es sei auch wahrscheinlich, dass sich der Attentäter dem sogenannten "Islamischen Staat" angeschlossen habe.



Der 26-jährige Issa al H. hatte sich am Samstagabend einer Polizeistreife gestellt, etwa 24 Stunden nach der Tat. Am Freitagabend soll er auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt haben.

