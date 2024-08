Krypto-Kollaps durch Telegram? Was Anleger jetzt wissen müssen

Der Messenger Telegram hat fast eine Milliarde Nutzer erreicht und stellt für gewisse Interessengruppe wie auch X eine große Gefahr dar, weil die Informationen nicht gleichgeschaltet und zensiert sind.

Im Vergleich zu den immer einheitlicher berichtenden und wichtige Informationen verschweigenden Medien können sich hier Informationen jeglicher Art frei verbreiten. Dies bietet natürlich auch viel Spielraum für kriminelle Aktivitäten. Aber sollte man deswegen eine Plattform zensieren oder nicht lieber dies als gute Quelle nutzen, um die Verbrechen zu bekämpfen?

Nun wurde der aus Russland stammende Milliardär Pavel Durov auf seiner Reise von Aserbaidschan nach Paris am Samstagabend am Flughafen direkt in seinem Privatjet verhaftet, wie es TF1 berichtet hat.

Ihm wird die Unterstützung einer Reihe von kriminellen Aktivitäten vorgeworfen, welche über seinen nicht moderierten Messenger Telegram geschehen sein sollen. Denn diese konnten sich auf seiner Plattform ungehindert verbreiten. Jetzt könnte er bis zu 20 Jahre dafür in Haft verbringen.

Zu den ihm vorgeworfenen Verbrechen gehören Verschwörung, Betrug, Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäsche, Kindermissbrauch und mehr. Aber man kann auch mit einem Telefon ein Verbrechen begehen. Soll man nun alle Telefone verbieten?

Möglicherweise könnte laut der South China Morning Post bei der Verhaftung der Ukrainekrieg eine Rolle gespielt haben, da die Plattform besonders einflussreich in Russland und der Ukraine ist. Zudem sollen von beiden Seiten irreführende Inhalte geteilt worden sein.

Reaktionen auf die Festnahme von Pavel Durov

Das russische Außenministerium erklärte, dass sich die Botschaft in Paris um Durov kümmert. Ebenso hat es die westlichen NGOs dazu aufgerufen, dass sie seine Freilassung fordern.

Andererseits hatte sich das Land 2018 für die Sperrung von Telegram eingesetzt, als es nicht den gerichtlichen Anordnungen folgen wollte. Jedoch konnten die Russen dennoch weiterhin auf den Messenger zugreifen.

Durov wurde schon von einigen Regierungen unter Druck gesetzt, allerdings sollte es weiterhin eine neutrale Plattform sein und kein "geopolitischer Akteur" werden. Bei den Vorwürfen ging es unter anderem um die Sicherheit der App und Datenschutzverletzungen.

Auch Elon Musk hat sich zu der Festnahme von Durov auf X zu Wort gemeldet. So schrieb er, dass man im Jahr 2030 in Europa hingerichtet wird, wenn man einen Meme mag.

Robert F. Kennedy Jnr. wies darauf hin, dass es noch nie so wichtig wie jetzt war, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen. Auch nach Ansicht von Vitalik Buterin ist dies miserabel und besorgniserregend für die Zukunft von Software und Kommunikationsfreiheit.

France just arrested Pavel Durov, founder & CEO of the encrypted, uncensored Telegram platform. The need to protect free speech has never been more urgent. - Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 25, 2024

Edward Snowden rief die Maßnahmen gegen den chinesischen Social-Media-Dienst TikTok in Erinnerung. Der Arrest von Durov sei nun ein Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte der Meinungsfreiheit.

Zudem meldete sich Tucker Carlson auf X, der darauf aufmerksam machte, dass dies eine Warnung an andere Socal-Media-Betreiber ist, welche sich nicht daran halten, die Wahrheit im Sinne der Regierungen und Geheimdienste zu zensieren.

Durov hat eine große Unterstützung von der TON- und REDO-Community erhalten. Beispielsweise ist dies der Memecoin Resistance Dog, welches der führende Vertreter in diesem Sektor ist.

Er hat seine höhere Berufung erkannt und setzt sich jetzt für die Freilassung von Pavel Durov ein. Unter anderem wurden Community-Aktionen und Spaces auf X gestartet, um Viralität aufzubauen und sich zu vereinen. Ebenso sollen alle Reposten sowie Profilbild und Namen ändern.

Konsequenzen für den Kryptomarkt

Durch die Festnahme von Pavel Durov sind auch einige mit Telegram im Zusammenhang stehende Kryptowährungen unter Druck gekommen. Denn die Anleger haben sich Sorgen über einen möglichen Fortbestand der Projekte und Kursverluste gemacht. Aber auch eine Beeinträchtigung des Zugangs dürfte sich nachteilig auf diese auswirken.

So hat unter anderem der TON-Coin am heutigen Tage einen hohen Verlust von 14,35 % erlitten. Noch größer war er bei dem Tap-to-Earn-GameFi-Projekt Notcoin, welcher 19,99 % unter dem Vortagesniveau notiert. Aber auch viele andere Kryptowährungen auf TON haben heute hohe Verluste erlitten. Dennoch wurde klargestellt, dass die TON Chain weiterhin funktioniert.

Im Gegensatz zu ihnen hat sich Resistance Dog heute beeindruckend entwickelt, was vermutlich auf das große Community-Engagement zurückzuführen ist. Dieser verwendet ein Logo, welches Pavel Durov sogar selbst einmal entworfen haben soll. Heute konnte der $REDO-Token um 130,00 % steigen. Ebenso legte die Katzen-Version Resistance Cat um 22,70 % zu.

Darüber hinaus wurden einige Memecoins zur Unterstützung von Pavel Durov erstellt, welche einen Teil der Coins als Spende an seine Wallet gesendet haben. Dazu gehört Free Pavel Durov, welcher heute um 66.609 % steigen konnte. Ein weiterer etwas erfolgreicherer von ihnen ist Free Pavel, der 2.315 % im Plus steht.

