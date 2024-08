SteQeyma (CT-P43) ist als Biologikum für verschiedenen Indikationen im Bereich der Gastroenterologie, Dermatologie und Rheumatologie zugelassen 1

Die Zulassung durch die Europäische Kommission basiert auf der umfassenden Evidenz der Forschungsergebnisse, einschließlich der Ergebnisse einer Phase-III-Studie bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis

Celltrion strebt an, sein Biosimilar-Portfolio kontinuierlich zu erweitern und seine Expertise in der Immunologie auszubauen

Wie Celltrion heute mitteilte, hat die Europäische Kommission die Anwendung von SteQeyma (CT-P43), einem Ustekinumab-Biosimilar zu Stelara, die Marktzulassung zur Behandlung von mehreren chronisch-entzündlichen Erkrankungen erteilt. SteQeyma ist als Biologika-Therapie für verschiedene Indikationen im Bereich der Gastroenterologie, Dermatologie und Rheumatologie zugelassen.1 Als erstes Biologikum zur Behandlung von Morbus Crohn wirkt Ustekinumab zielgerichtet auf die Zytokine Interleukin (IL)-12 und IL-23, die eine bedeutende Rolle bei Entzündungs- und Immunreaktionen haben.2

Die Entscheidung der Europäischen Kommission folgt auf ein positives Gutachten des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) vom Juni 2024, in dem die Zulassung von SteQeyma empfohlen wurde.3

Die Zulassung von SteQeyma durch die Europäische Kommission stützte sich auf die umfassende Evidenz der Forschungsdaten, einschließlich der Ergebnisse einer Phase-III-Studie bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, deren primärer Endpunkt die Verbesserung des Psoriasis Area and Severity Index (PASI) für Hautsymptome war. Den klinischen Ergebnissen zufolge ist SteQeyma seinem Referenzprodukt Stelara sehr ähnlich und weist keine klinisch relevanten Unterschiede in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit auf.4,5

"Durch die EU-Zulassung von SteQeyma erhalten Patienten eine wichtige neue Behandlungsoption, und wir freuen uns, diese innovative Therapie, die sich bei der Behandlung von Morbus Crohn und anderen Immunkrankheiten als wirksam erwiesen hat, auf den Markt zu bringen", erklärt Taehun Ha, Senior Vice President und Leiter der Europäischen Zentrale bei Celltrion. "Nach Remsima SC und Yuflyma ist diese Zulassung ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, das immunologische Angebot von Celltrion zu erweitern. Auch mit Blick auf die jüngste Zulassung von Omlyclo im Mai freuen wir uns über die Ergänzung unseres Portfolios im dermatologischen Bereich Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zulassung unsere unermüdlichen Anstrengungen widerspiegelt, den Zugang der Patienten zu kostengünstigen aber hochwertigen Biologika zu verbessern."

SteQeyma ist das siebte Biosimilar von Celltrion, das für die Anwendung in der Europäischen Union die Marktzulassung erhält. Neben Remsima SC, einer in der EU zugelassenen subkutanen Formulierung von Infliximab, reiht sich SteQeyma in das hochkarätige Portfolio von Celltrion ein, das Remsima (Biosimilar zu Infliximab), Truxima (Biosimilar zu Rituximab), Herzuma (Biosimilar zu Trastuzumab), Yuflyma (Biosimilar zu Adalimumab), Vegzelma (Biosimilar zu Bevacizumab) und Omlyclo (Biosimilar zu Omalizumab) umfasst.

Über SteQeyma (CT-P43, Biosimilar zu Ustekinumab) 1

SteQeyma, früher bekannt unter der Bezeichnung CT-P43, ist ein humaner IL-12- und IL-23-Antagonist, der zur Behandlung verschiedener immunvermittelter Erkrankungen eingesetzt wird. SteQeyma ist sowohl als subkutane als auch als intravenöse Formulierung erhältlich. Die subkutane Injektion ist in zwei Konzentrationen erhältlich: 45 mg/0,5 ml oder 90 mg/1 ml Lösung in einer vorgefüllten Einzeldosisspritze. Die intravenöse Infusion wird als 130 mg/26 ml (5 mg/ml) Lösung in einem Einzeldosisfläschchen angeboten.

Über Celltrion

Celltrion ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Incheon, Südkorea, das auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb innovativer Therapeutika spezialisiert ist, die das Leben von Menschen rund um den Globus verbessern. Zu dem Produktpotfolio des Unternehmens gehören erstklassige monoklonale Antikörper-Biosimilars wie Remsima, Truxima und Herzuma, die Patienten weltweit den Zugang zu einer Behandlung erleichtern. Celltrion hat außerdem die FDA- und EG-Zulassung für Vegzelma, Yuflyma und Omlyclo, die FDA-Zulassung für Zymfentra und die Zulassung für Remsima SC durch die Europäische Kommission erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.celltrion.com/en-us.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Verschiedene Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über unsere zukünftige Geschäfts- und Finanzlage und zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit Celltrion und seinen Tochtergesellschaften, die nach geltendem Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können.

Diese Aussagen können durch Wörter wie "bereitet sich vor", "hofft auf", "steht bevor", "plant," "zielt darauf ab", "wird eingeführt", "hat einmal gewonnen", "könnte", "mit dem Ziel", "kann", "hat einmal identifiziert", "wird", "arbeitet darauf hin", "wird geschuldet", "wird verfügbar", "hat das Potenzial dazu", die Verneinung dieser Wörter oder andere Abwandlungen davon oder vergleichbare Terminologie gekennzeichnet sein.

Darüber hinaus können unsere Repräsentanten mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und verschiedenen Annahmen des Managements von Celltrion und seinen Tochtergesellschaften, die zu großen Teilen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, die Überzeugungen und Meinungen des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen, damit sie diese Überzeugungen und Meinungen als einen Faktor bei der Bewertung einer Investition nutzen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und man sollte sich nicht zu sehr auf sie verlassen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen der zukünftigen Leistung oder des Ergebnisses abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Obwohl die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf nach Ansicht des Managements von Celltrion und seinen Tochtergesellschaften begründeten Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen vorweggenommenen abweichen können. Celltrion und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Handelszeichen

Stelara ist eine eingetragene Marke von Johnson Johnson.

SteQeyma ist eine eingetragene Marke von Celltrion, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.

