DJ Unilever erwägt Verkauf von Hautpflegemarken - Bericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Unilever will sich einem Bericht zufolge von seinen Hautpflegemarken Kate Somerville und REN trennen. Wie Sky News berichtet, hat der Konsumgüterkonzern Pricewaterhousecoopers mandatiert, um das Interesse an den Marken am Markt auszuloten.

Unilever reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme von Dow Jones Newswires.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2024 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.