Zürich - Das Geschäft am Devisenmarkt zeigt sich zum Wochenstart in ruhigen Bahnen. Das Euro/Franken-Paar wird bei Kursen von 0,9479 gehandelt und damit mehr oder weniger auf dem Stand vom Freitagabend (0,9485). Auch beim Dollar/Franken-Paar haben sich in dieser Zeit mit 0,8476 nach 0,8480 keine keine nennenswerte Änderung ergeben. Entsprechend hat sich auch das Euro/Dollar-Paar kaum bewegt und notiert aktuell bei 1,1183. Der Dollar hatte zum Vorwochenschluss ...

