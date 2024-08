LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief auf "Overweight" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Dass der texanische US-Bundesstaat die Verhandlungen über das Mautstraßenprojekt SH-288 ausgesetzt und sich für eine vorzeitige Kündigung des Konzessionsvertrags entschieden habe, sei negativ, aber erwartet worden, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Hochtief-Mutterkonzern ACS, der an dem Projekt mit etwa 43 Prozent beteiligt ist, erwartet er keine größeren Verluste./ck/edh



