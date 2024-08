Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Mumenthaler, Chemie und Pharma machen rund die Hälfte des Exportvolumens der Schweiz aus (wovon rund die Hälfte in die EU gehen) und sind die grössten Investoren in Forschung und Entwicklung. Welche Rahmenbedingungen sind entscheidend, damit ihre Mitglieder auch in Zukunft und vermehrt in der Schweiz investieren? Stephan Mumenthaler: Die Schweiz muss als Standort der ganzen Wertschöpfungskette entlang attraktive Rahmenbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...