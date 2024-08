Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt dürften am Montag zunächst keine dickeren Stricke zerrissen werden. Die Vorgaben aus den USA sind mehr oder weniger neutral, während der Nikkei Index in Japan etwas nachgegeben hat. Die Stimmung sei nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag am Notenbankertreffen in Jackson Hole insgesamt zwar weiterhin positiv, aber nach zwei guten Wochen könnte der Markt nun eine Verschnaufpause einlegen, heisst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...