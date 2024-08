Die Katze ist aus dem Sack: Die US-Notenbank startet in Kürze mit Zinssenkungen. Während der Krypto-Sektor und Gold haussieren, drücken Rezessionsängste auf die Kurse im Rohstoffsektor. Ist es jetzt Zeit, antizyklisch zu investieren? Welche Aktien kämen dann besonders in Frage? Goldpreis steigt und steigt Der Bitcoin ist binnen weniger Tage an die Marke von 64.000 US$ gesprungen, der Goldpreis notiert oberhalb der 2.500 US$ je Unze und eilt von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...