EQS Stimmrechtsmitteilung: BIKE24 Holding AG

BIKE24 Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.08.2024 / 10:17 CET/CEST

Janus Henderson Group plc, Janus Henderson UK (Holdings) Limited und Janus Henderson Investors UK Limited, London, Großbritanien (nachfolgend zusammen die 'Mitteilungspflichtigen') haben uns folgende Mitteilung gem. § 43 WphG am 23. August 2024 unter Bezugnahme auf die Schwellenwertüberschreitung von 10% am 08. August 2024 zukommen lassen:



1. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele gem. § 43 Abs.1 Satz 3 WphG

Die Mitteilungspflichtigen selbst halten direkt keine Stimmrechte an der Emittentin. Alle Stimmrechte werden den Mitteilungspflichtigen entweder gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG oder gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m. Satz 2 WpHG von Tochtergesellschaften zugerechnet. Die Meldepflichten verwalten mittelbar bzw. unmittelbar Fonds, welche die Stimmrechte halten.



1.1 Die Investition der Mitteilungspflichtigen dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele sowie der Erzielung von Handelsgewinnen.

1.2 Die Mitteilungspflichtigen schließen nicht aus, abhängig vom Börsenkurs und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte zu erwerben.

1.3 Die Mitteilungspflichtigen beabsichtigen die Zusammensetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Emittentin nicht zu beeinflussen.

1.4. Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der Emittentin, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividenden wird keine wesentliche Änderung angestrebt.



2. Herkunft der verwendeten Mittel gemäß § 43 Abs. 1 S. 4 WpHG

Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte teilen wir hiermit gemäß § 43 Abs.1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb von Stimmrechten unter Einsatz von Eigenmitteln erfolgte.



