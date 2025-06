© Foto: Biogen - biogen.com

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Investor Day 10:00 Uhr, Deutschland: FMC, Capital Markets Day 10:00 Uhr, Deutschland: Westwing Group, Hauptversammlung in München 10:00 Uhr, Deutschland: Bike24, Hauptversammlung in Dresden 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung in Mannheim 10:00 Uhr, Deutschland: AdCapital, Hauptversammlung (online) 15:00 Uhr, USA: Etsy, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Biogen Inc., Hauptversammlung