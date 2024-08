Berlin - Wer eine Steuererklärung abgibt, tut dies mehrheitlich auf digitalem Weg. Das ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom.



Demnach haben 58 Prozent derjenigen, die überhaupt schon einmal eine Steuererklärung gemacht haben, ihre letzte online abgegeben (2023:58 Prozent). Das entspricht rund 33 Millionen Bundesbürgern. Am beliebtesten ist die Steuererklärung mithilfe einer meist kostenpflichtigen Software für PC oder Notebook, die 26 Prozent genutzt haben (2023: 24 Prozent) und die in der Regel zusätzliche Tipps und Plausibilitätsprüfungen beinhaltet.



23 Prozent haben die elektronische Abgabe über die "Elster"-Software des Finanzamtes gewählt (2023: 26 Prozent). Inzwischen nutzt aber bereits fast jede und jeder Zehnte (neun Prozent) eine Steuer-App auf dem Smartphone. Vor einem Jahr waren es noch acht Prozent, 2022 erst vier Prozent.



Die letzte Steuererklärung hat ein Viertel (25 Prozent) noch auf Papier abgegeben. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei 26 Prozent, 2022 bei 30 Prozent. 17 Prozent haben zuletzt auf eine Steuerberatung zurückgegriffen (2023: 13 Prozent).



Für die Erhebung wurden 1.007 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt, darunter 825 Personen, die schon einmal eine Einkommensteuererklärung abgegeben haben.

