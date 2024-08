Operativ läuft es bei Mister Spex alles andere als rund, das Unternehmen hat zuletzt unter dem Label "SpexFocus" eine Restrukturierung gestartet und hierfür Christopher Douglas als Chief Restructuring Officer in den Vorstand geholt. Am Montag nun kündigt das Optiker-Unternehmen einen Ausbau des Portfolios an Eigenmarken an. Unter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...