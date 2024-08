Das Vorhaben ist dem Schweizer Photovoltaik-Hersteller zufolge derzeit nicht finanzierbar. Jetzt will sich Meyer Burger in den USA auf seine hochlaufende Modulproduktion in Arizona konzentrieren. Die Zellproduktion in Thalheim soll weiterhin voll betrieben werden. Die Meyer Burger AG legt Pläne für den Aufbau einer Solarzellenfertigung im US-Bundesstaat Colorado auf Eis. Wie das Photovoltaik-Unternehmen am Montag mitteilte, sei das Vorhaben "aufgrund jüngster Entwicklungen" derzeit nicht finanzierbar und werde daher gestoppt. Statt dessen soll die bestehende Zellproduktion in Thalheim weiterhin ...

