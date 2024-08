KI-Token boomen: FET und Nvidia bereiten den nächsten Krypto-Knall vor!

Nach dem Handelsstart in Asien fiel Bitcoin am Montagmorgen unter die 64.000 US-Dollar-Marke, nachdem der Kryptowährungsmarkt ein äußerst bullisches Wochenende hinter sich gebracht hatte. Nach den positiven Kommentaren beim Jackson Hole Symposium, vor allem durch den FED-Vorsitzenden Jerome Powell, stieg der Kurs von Bitcoin um mehr als 5 %. Die Nachricht, dass zur Unterstützung der US-amerikanischen Wirtschaft nun die Leitzinsen wieder gesenkt werden sollen, brachte vor allem für risikobehaftete Vermögenswerte einen Aufschwung mit der Aussicht auf "billigeres" Geld.

So konnten die großen Kryptowährungen am Samstag sprunghafte Anstiege verzeichnen, während in den letzten 24 Stunden wieder leichte Verluste zu verzeichnen waren. Ether (ETH) wurde wieder über 2.700 US-Dollar gehandelt, auch Solana stieg wieder auf einen Wert von 158 US-Dollar. Auch der letzte Woche stark gehypte Tron (TRX) sprang erneut um 3 % nach oben, getrieben vom anhaltenden Memecoin-Hype rund um Sun-pump. Pepe Unchained knackte durch den Aufschwung die 10-Millionen-US-Dollar-Grenze und machte damit große Fortschritte in seinem Vorverkauf.

KI-Token mit kräftigem Aufwind

Die Kryptowährungen rund um künstliche Intelligenz führten am frühen Montagmorgen den Markt an. Vor allem asiatische Händler investieren stark in den Token FET, der bis zur Namensänderung in ASI den "Artificial Superintelligence Alliance"-Coin abbildet. Auch Bittensor (TAO) und Render (RENDER) zeigen gute Zuwachsraten, was das Narrativ "AI" im Kryptomarkt wieder in ein bullisches Licht rückt.

Top AI Coins, Quelle: www.coinmarketcap.com

Alle KI/AI-Token unter den Top 100 konnten in den letzten 7 Tagen erhebliche Gewinne verzeichnen. Als Anführer konnte FET 61,5 Prozent zulegen, aber auch Render mit einem Gewinn von über 40 Prozent oder Near Protocol mit 24,5 Prozent und Bittensor mit 21,5 % zeigen die Stärke der KI-Token. Viele erwarten außerdem schon die neuesten Gewinnberichte von Nvidia (NVDA) am 28. August.

NVIDIA könnte weiteren Push bringen

Nach den sehr guten Gewinnen im letzten Quartalsbericht wird auch diesmal mit Steigerungsraten bei den NVIDIA Aktien gerechnet. Einige Analysten erwarten in diesem Bereich einen Gewinn pro Aktie von 65 Cent, was einem Anstieg von 141 % im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Dabei könnte Nvidia den Umsatz auf 28,72 Milliarden Dollar steigern, was einem Anstieg von 113 % entsprechen würde.

Dies wäre Nvidias fünftes aufeinanderfolgendes Quartal mit dreistelligem Wachstum, wobei erwartet wird, dass der Technologiesektor im Rest des Jahres stark abschneiden wird, da die Fed im September wahrscheinlich die Zinssätze senken wird. Kein Wunder also, dass technologische Weiterentwicklungen derzeit hoch im Kurs stehen. So zeigt auch der revolutionäre Coin "Pepe Unchained" als Memecoin mit technologischen Neuheiten enorme Steigerungsraten. Immerhin möchte er als erster seiner Art eine eigene Blockchain mit auf die Reise bringen.

Bereits im März waren viele Memecoin-Trader von den Gegebenheiten auf der Ethereum-Blockchain mehr als enttäuscht. Immerhin wurden hier teilweise Transaktionskosten von mehr als 10 US-Dollar für einen einfachen Swap fällig, was dann aufgrund der Netzwerkauslastung auch noch sehr lange dauerte. So haben sich die Entwickler von Pepe Unchained ($PEPU) entschlossen, ihre eigene Layer-2-Skalierungslösung, optimiert auf den Memecoin, zu launchen. Dadurch dürfen sich Händler auf 100-mal schnellere Transaktionen freuen, außerdem wird der Kostenanteil in den Cent-Bereich gedrückt. Dies bietet eine echte Alternative gegenüber dem "alten $PEPE", welcher immer noch auf die Ethereum-Blockchain setzt und damit einen technologischen Nachteil gegenüber dieser neuen Lösung hinnehmen muss.

Auch die Entwicklungsmöglichkeiten sehen bei $PEPU vielversprechend aus. So könnte nach dem Launch der Blockchain eine neue Basis geschaffen werden, die auch für andere Memecoins oder GameFi-Anwendungen interessant sein kann. Bei einer Ausweitung des Systems in diese Richtung würde der $PEPU-Token als zentrale Austauschwährung fungieren, womit immer höhere Nachfrage an diesen Token obligatorisch wäre. Dies bringt automatisch höhere Handelspreise, da die Ausgabe von neuen Token im Smart Contract des Projektes gesperrt ist. Hierfür wurde ein Audit mit dem unabhängigen Institut SolidPROOF durchgeführt, welches dem Projekt eine sichere und nachhaltige Handelsumgebung bescheinigt. Dieses Audit ist neben vielen weiteren Informationen auf der offiziellen Website abrufbar.

Die Kombination aus Memecoin und technologischem Fortschritt scheint bei den Investoren Anklang zu finden, weshalb täglich rund 200.000 US-Dollar in das Projekt investiert werden. Mittlerweile steht der Vorverkauf schon bei über 10,6 Millionen US-Dollar, was darauf schließen lässt, dass der Launch des Coins und damit das Ende des Presales schon bald bevorstehen könnte. Investoren, die gerne einen potentiell renditenträchtigen Coin in ihrem Portfolio aufnehmen möchten, sollten sich daher beeilen, ehe der Vorverkauf endet und der Coin auf den dezentralen Börsen gehandelt wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.