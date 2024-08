Die erste öffentliche Hauptversammlung der Staige One AG zeigte eine starke Unterstützung durch die Aktionäre, die alle Beschlüsse einstimmig angenommen haben. Die Umstellung des Unternehmens auf ein B2B-Modell führt zu positiven Ergebnissen, was durch bedeutende Verträge im chinesischen Fußball und Pferdesport belegt wird. Staige bestätigte seine Prognosen für 2024, die ein Umsatzwachstum auf 4 bis 4,4 Mio. EUR und einen geringeren EBITDA-Verlust vorsehen. Neue Partnerschaften mit prominenten Fußballvereinen erweitern das Kundenportfolio. Die Equity Story des Unternehmens basiert auf innovativer KI-gestützter Technologie, umfassender Digitalisierung für den Amateursport, starkem Wachstumspotenzial, strategischen Partnerschaften und Expansionsplänen. Trotz dieser positiven Entwicklungen liegt die aktuelle Bewertung von Staige mit dem 2,8-fachen des GJ24-Umsatzes deutlich unter dem 5,8-fachen des Durchschnitts vergleichbarer SaaS-Unternehmen. Diese Unterbewertung in Verbindung mit den Wachstumsaussichten des Unternehmens stützt das BUY-Rating von mwb research mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





