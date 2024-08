Die Aktien von Redcare Pharmacy (RDC) sind seit Ende Juli um ca. 17 % gefallen, wobei ein Großteil des Rückgangs auf die Halbjahresergebnisse des Konkurrenten DocMorris zurückzuführen ist. DocMorris meldete zwar ein starkes Kundenwachstum und Fortschritte bei elektronischen Verschreibungen (eRx), überraschte den Markt jedoch mit einem schwächeren Umsatzausblick und einer reduzierten Gewinnprognose aufgrund höherer Marketingausgaben. Auch RDC plant, seine Marketingausgaben für eRx in Deutschland zu erhöhen, was aber in dem bestätigten Ausblick bereits berücksichtigt wurde. Die Analysten von mwb research sehen daher den Kursrückgang als ungerechtfertigt an. Der First-Mover-Vorteil von RDC und das hohe Potenzial im deutschen Rx-Markt sollten das Wachstum weiterhin unterstützen. Da das Kursziel von mwb research weiterhin bei EUR 145,00 liegt, bietet der Kursrückgang eine Chance. Das Rating der Analysten wurde von HALTEN auf KAUFEN angehoben. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.





