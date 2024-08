Am Mittwoch ist D-Day an der Börse. Mit Nvidia legt das derzeit bedeutendste Unternehmen der Welt die Zahlen für das zweite Quartal vor. Jeder Anleger weiß: Sehr gut reicht nicht, der KI-Gigant muss erneut eine hervorragende Bilanz vorlegen und am besten noch den Ausblick toppen. DER AKTIONÄR sagt, was Sie erwarten dürfen.

