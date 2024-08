In ihrer Tier-1-Solarmodulhersteller-Liste benennen die Marktforscher von Bloomberg NEF Photovoltaik-Unternehmen, die strenge Kriterien erfüllen. In die Liste für das dritte Quartal 2024 ist nun auch der chinesische Hersteller Aiko aufgenommen worden. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko hat die Aufnahme in die Tier-1-Solarmodulhersteller-Liste für das dritte Quartal 2024 der Marktforscher von Bloomberg NEF (BNEF) geschafft. Das BNEF-Tier-1-Ranking ist laut Unternehmen ein weltweit anerkannter ...

