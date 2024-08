Genf - Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Leiterin Medienstelle & Besucherwesen von Skyguide, wechselt nach rund fünf Jahren per Anfang Januar 2025 zur Migros-Gruppe. Prisca Huguenin-dit-Lenoir ist seit März 2020 als Head of Media & Visitor Relations bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide tätig. Anfang Januar 2025 wechselt sie in die Kommunikationsabteilung der Migros-Gruppe und übernimmt dort die Leitung der Medienstelle. Huguenin-dit-Lenoir war vor ...

