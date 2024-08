Das Batterieprojekt wird dem Unternehmen zufolge neben der Bereitstellung von Regelenergie auch für die Vermarktung an den Großhandelsmärkten optimiert. Geplant sind 50 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität. Insgesamt 14 Batteriespeicherprojekte mit zusammen mehr als 900 Megawatt Leistung will Aquila Clean Energy EMEA in Deutschland errichten. Das erste Vorhaben setzt das Unternehmen nun in Strübbel um, einem Ort in Schleswig-Holstein zwischen Hamburg und St. Peter-Ording. Dabei handelt es sich laut Aquila um eine der größten und fortschrittlichsten Batteriespeicheranlagen hierzulande: ...

