EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Personalie

Mynaric gibt Ausscheiden von Mustafa Veziroglu als CEO und Bestellung von Andreas Reif als Chief Restructuring Officer bekannt; Ordentliche Hauptversammlung 2024 von Mynaric wird verschoben



26.08.2024 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 26. August 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass sich der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende, Mustafa Veziroglu, einvernehmlich auf die Beendigung von Herrn Veziroglu's Amt als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Mitglied des Vorstands mit sofortiger Wirkung verständigt haben. Mustafa Veziroglu war seit August 2022 Mitglied des Vorstands von Mynaric und hatte zuletzt die Rolle des CEO inne, in deren Funktion er für alle operativen produktbezogenen Aktivitäten innerhalb von Mynaric verantwortlich war und den gesamten Produktlebenszyklus von der Entwicklung bis zur Auslieferung beaufsichtigte. Darüber hinaus gab Mynaric heute die Bestellung von Andreas Reif als Mitglied des Vorstands und Chief Restructuring Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. "Im Namen des Aufsichtsrates möchte ich Mustafa für seine Arbeit als Co-CEO und CEO von Mynaric danken", sagte Bulent Altan, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Mynaric. "Wir sind ihm für seine Loyalität und sein Engagement sehr verbunden." "Es war ein Privileg, Teil der Geschichte von Mynaric zu sein, und ich möchte dem Aufsichtsrat und allen meinen Kollegen für ihr Vertrauen auf dieser Reise danken.", sagte Mustafa Veziroglu. "Ich freue mich auf neue Möglichkeiten, meine Erfahrung weiterzugeben." In seiner Rolle als CRO wird Andreas Reif wesentlich zur Senkung der Kosten und des kurzfristigen Einsatzes von Barmitteln beitragen und dabei eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um deren Anforderungen zu erfüllen. Bevor er zu Mynaric kam, war Andreas Reif in leitenden Funktionen im Finanz- und Betriebsbereich sowie als wichtiger Berater für industrielle Fertigungsunternehmen in ganz Deutschland tätig. Angesichts der jüngsten Veränderungen im Vorstand soll die auf den 29. August 2024 einberufene ordentliche Hauptversammlung der Mynaric AG verschoben werden. Einzelheiten hierzu wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit separat bekanntgeben. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) führt die industrielle Revolution der Laserkommunikation an, indem optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen hergestellt werden. Laserkommunikationsnetze ermöglichen Konnektivität aus der Luft, was ultrahohe Datenraten und sichere, fernübertragene Datenübertragung zwischen bewegten Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, Luft- und Weltraumanwendungen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und zusätzliche Standorte in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.



26.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com