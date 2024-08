Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen auf der kommenden IFA 2024 im September eine brandneue Produktpalette vorstellen und eine ihrer umfassendsten Produktpräsentationen mitbringen wird. Während der Messe wird TCL seine Pläne für die nahe Zukunft präsentieren und neue, verbesserte Technologien vorstellen, die dem Motto "Inspire Greatness" folgend darauf ausgelegt sind, Großartigkeit zu inspirieren in Produkten wie QD-Mini-LED-Fernsehern, TCL FreshIN-Klimageräten, TCL Free Einbaukühlschränken, Waschmaschinen, mobilen Geräten, AR-Brillen, Industriedisplays, Soundbars, Smart Home-Energielösungen, einer intelligenten Cockpit-Integrationslösung und weiteren Produkten.Als zweitgrößte TV-Marke der Welt wird TCL in diesem Jahr die neuesten Ergänzungen seiner bahnbrechenden QD-Mini-LED-Fernseher vorstellen, die Verbrauchern ein unvergleichliches audiovisuelles Erlebnis im Großformat bieten. Das Unternehmen wird auch eine neue Kategorie innerhalb seiner TV-Serie vorstellen, einschließlich der Premiere einer neuen, hochmodernen Soundlösung, die in Zusammenarbeit mit einer der weltweit führenden Audiomarken entwickelt wurde.Im Smartphone-Segment wird TCL die neuesten Produkte seiner NXTPAPER-Serie vorstellen, um Nutzern mit der preisgekrönten, für das menschliche Auge optimierten Display-Technologie ein noch natürlicheres und besseres Erlebnis zu bieten.Neben seinen Technologien und Produkten inspiriert TCL auch weiterhin Menschen auf der ganzen Welt durch die Zusammenarbeit mit einigen der weltbesten Sportorganisationen. Dazu gehören auch offizielle Partnerschaften mit dem aktuellen Europameister, der spanischen Fußballnationalmannschaft, und den Nationalmannschaften von Italien, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Einklang mit seinen Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt und Soziales wird TCL auch zum ersten Mal seine ESG-Performance unter dem Banner "ONE TCL ESG" präsentieren und Messebesuchern die Möglichkeit bieten, mehr über die Fortschritte des Unternehmens bei der umweltfreundlichen Produktion und dem Aufbau einer grünen Lieferkette zu erfahren.Weitere Einzelheiten über die Teilnahme von TCL an der IFA 2024 finden Sie im Folgenden:TCL IFA 2024 Weltweite PressekonferenzDatum und Uhrzeit: 14.00 Uhr (MESZ), 5. September 2024Ort: Im Sommergarten direkt neben dem Palais/Haupteingang Nord, Messedamm Berlin, DeutschlandTCL IFA 2024 MessestandDatum: 6.-10. September 2024Ort: Halle 21A, Messedamm Berlin, DeutschlandInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Datenbrillen (Smart Glasses) bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489228/TCL_Press_Release__IFA_Warm.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-kundigt-auf-der-ifa-2024-brandneue-produktpalette-unter-dem-motto-inspire-greatness-an-302230464.htmlPressekontakt:Yu Qiu,yu.qiu@rfcomms.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127783/5851268