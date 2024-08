Der weltgrößte Einzelhändler setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, um seine Geschäftsprozesse zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. In der jüngsten Gewinnmitteilung betonte das Unternehmen den erfolgreichen Einsatz von KI in verschiedenen Bereichen. So wurde die Produktkatalogverwaltung durch KI-gestützte Datenverarbeitung erheblich effizienter gestaltet, was zu einer Verbesserung der Produktsuche und Bestandsoptimierung führte. Auch im E-Commerce-Bereich profitieren Kunden von KI-gesteuerten Suchanfragen und personalisierten Empfehlungen.

Positive Auswirkungen auf Aktienkurs

Die starken Quartalszahlen und der innovative Technologieeinsatz spiegelten sich positiv im Aktienkurs wider. Analysten zeigten sich beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen. Die Aktie verzeichnete einen deutlichen Anstieg, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Einzelhandelsriesen unterstreicht.

Walmart Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...