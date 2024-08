New York - Zum Start in die neue Woche haben sich die US-Börsen überwiegend freundlich gezeigt. Dem Leitindex Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 fehlen nicht mehr viele Punkte bis zu Rekordständen. So gewann der Dow am Montag im frühen Handel 0,51 Prozent auf 41.384,35 Zähler, der S&P 500 legte um 0,12 Prozent auf 5.641,29 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 , der von seiner Bestmarke noch etwas weiter weg ist, sank um 0,41 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...