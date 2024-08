Kursentwicklung und Dividenden

Die Aktie von Siltronic gab in der letzten XETRA-Sitzung nach und notierte zuletzt bei 73,60 EUR, was einem Rückgang von 1,0 Prozent entspricht. Der niedrigste Wert der Aktie innerhalb der letzten 52 Wochen liegt bei 68,15 EUR, erreicht am 05.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 09.01.2024 mit 94,00 EUR verzeichnet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,640 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 1,20 EUR ausgeschüttet wurden. Das durchschnittliche Kursziel sehen Experten bei 87,00 EUR.

Quartalsergebnisse und Ausblick

Am 25.07.2024 veröffentlichte Siltronic die Geschäftszahlen für das zum 30.06.2024 abgeschlossene Quartal. Der Gewinn je Aktie betrug 0,73 EUR, erheblich weniger als im Vorjahresquartal mit 1,83 EUR je Aktie. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden am 24.10.2024 erwartet. Für das gesamte Jahr 2024 wird von einem Gewinn je Aktie von 0,725 EUR ausgegangen. Investoren beobachten gespannt die Entwicklung, da die Aktie noch 27,72 Prozent unter ihrem Jahreshoch liegt, aber positive Geschäftsergebnisse in der Zukunft ???? sind.

