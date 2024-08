Aktuelle Kursentwicklung

Die Bayer-Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Sitzung einen Rückgang von 0,8 Prozent und schloss bei 27,64 EUR. Im Verlauf des Tages fiel die Aktie auf ein Tief von 27,55 EUR ab, während der Eröffnungskurs bei 27,90 EUR lag. Im bisherigen Handel wurden 455.859 Aktien umgesetzt. Beachtlich ist, dass die Aktie noch weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 51,32 EUR vom 12.09.2023 notiert, was einen Rückgang von 46,14 Prozent bedeutet. Gleichzeitig liegt der aktuelle Kurs jedoch 10,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom 07.03.2024, als die Aktie auf 24,96 EUR sank. Experten schätzen den Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,06 EUR je Aktie.

Finanzielle Perspektiven

Für das Jahr 2023 wurde eine Dividende von 0,110 EUR je Aktie ausgeschüttet, und ähnliche Ausschüttungen werden für 2024 erwartet. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 31,89 EUR. Bayer hat kürzlich die Finanzergebnisse für das am 30.06.2024 beendete Quartal bekannt gegeben, mit einem Verlust von -0,03 EUR je Aktie. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR, geringfügig höher als die 11,04 Mrd. EUR des Vorjahresquartals. Die Veröffentlichung der Q3 2024 Ergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet, während Q3 2025 Bilanzen am 11.11.2025 vorgestellt werden sollen. Investoren und Analysten blicken gespannt auf diese Termine, um mögliche Veränderungen in der finanziellen Lage von Bayer zu evaluieren.

