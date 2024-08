Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben zum Wochenstart bei insgesamt geringen Umsätzen Schwung vermissen lassen. In London blieben die Handelsräume am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Trübe Ifo-Daten für die deutsche Wirtschaft im August hatten an den europäischen Aktienmärkten die Erwartungen an einen baldigen, weiteren Zinsschritt in der Euroregion gestützt. Ein echter Kurstreiber war das jedoch nicht mehr. Die nachlassende Euphorie ...

