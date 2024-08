Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Die Aktie von Evotec hat an der deutschen Börse zuletzt einen erfreulichen Kursanstieg verzeichnet. Jüngsten Berichten zufolge notierte das Papier bei 6,06 Euro, was einem Plus von 3,24 Prozent entspricht. Hintergrund dieser positiven Entwicklung ist unter anderem der jüngste Insiderkauf des neuen CEO, der das Vertrauen der Anleger stärken soll. Seit dem letzten Handelstag hat sich der Kurs signifikant verbessert, was auf ein zunehmendes Interesse der Investoren hindeutet.

Finanzielle Lage und Prognosen

Dennoch steht die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,44 Euro, das Mitte September 2023 erreicht wurde. Im letzten Quartal verbuchte Evotec einen Verlust von -0,54 Euro je Aktie, verglichen mit -0,15 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz [...]

