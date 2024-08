The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2024



ISIN Name

CA02115L2003 ALSET CAPITAL INC.

DE000NWRK013 NEW WORK SE NA O.N.

IE00BJBYDP94 CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL

IE00BJBYDQ02 CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL

IE00BJBYDR19 CSIFIEETF-MS.USA BLUE BDL

IE00BKKFT300 CSIF ETF-M.W.E.L.B.U.BHEO

IE00BMDX0K95 CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB ADL

IE00BMDX0L03 CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL

IE00BMDX0M10 CSIF(IE)ETF-MWESGLMVB BDL

IE000YKE1AQ5 CSIIE-MUT125EUB BDLA

US7479065010 QUANTUM CORP. DSSG DL-,01

