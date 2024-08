Eine umfassende Marktanalyse

Die CANCOM SE-Aktie erlebte in der XETRA-Sitzung leichte Kursschwankungen. Um 15:50 Uhr lag der Kurs bei 28,18 EUR, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Das Tageshoch betrug 28,40 EUR, während das Tagestief bei 28,10 EUR lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 17.672 Aktien. Innerhalb der letzten 52 Wochen erreichte die Aktie am 05.07.2024 ihr Hoch von 34,00 EUR. Analysten prognostizieren ein Kursziel von 34,30 EUR, was Raum für ein bedeutendes Wachstum bietet.

Wichtige Finanzkennzahlen und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete, erzielte CANCOM SE einen Gewinn je Aktie von 0,20 EUR, verglichen mit 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR. Analysten erwarten für das gesamte Jahr 2024 einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie. CANCOM SE plant die Veröffentlichung der Q3 2024-Ergebnisse am 12.11.2024 und für Q3 2025 am 13.11.2025. Dividendenanleger dürften sich auf eine Erhöhung von 1,000 EUR im Vorjahr auf 1,06 EUR in diesem Jahr freuen.

Cancom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...